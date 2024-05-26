Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a mağlup olan Trabzonspor, Ankaragücü karşısında kazanarak sezonu kapatmak istiyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri sezonu 3. sırada tamamlamayı geçtiğimiz hafta garantiledi. Karadeniz ekibinde kart cezası sebebiyle Uğurcan Çakır ve Batista Meny, Ankaragücü karşısında sahada olamayacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galip gelemezken Trabzonspor maçıyla bu hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor - Ankaragücü maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

38. hafta mücadelesinde Trabzonspor ve Ankaragücü karşılaşıyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele Trabzonspor'un cezası sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Trabzonspor - Ankaragücü karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.

Trabzonspor - Ankaragücü maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ'NDE HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Ankaragücü Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda ligde kalacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Başkent ekibi ligde geride kalan 37 haftada, 8 galibiyet, 16 beraberlik, 13 yenilgi yaşayan MKE Ankaragücü, son haftaya 40 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u deplasmanda yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. MKE Ankaragücü puan kaybetmesi durumunda ise Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçından gelecek sonucu bekleyecek.

GÖZLER HATAYSPOR MAÇINDA

Ligde MKE Ankaragücü'nün 2 puan gerisinde 17. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u mağlup eder, sarı-lacivertlilerde Trabzon'da kazanamazsa, başkent ekibi küme düşecek.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA YER ALAN 4. KULÜP

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takım olan başkent ekibi, 65 yıllık lig tarihinin 54'ünde bu organizasyonda yer aldı.

Son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen başkent ekibi, yarın istediği sonucu alamazsa 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşayacak. MKE Ankaragücü, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında küme düşmüştü.

2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan başkent ekibi, TFF'nin Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla lige tutunmuştu