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Spor

Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuşuyor! Bu tören çok konuşulacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını yarın alacak.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 11:24 - Güncelleme:
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Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yolu ile "şampiyonların filosu" oluşturarak Trabzon Limanı'na hareket edecek. Karadeniz ekibi, buradan da üstü açık otobüs ile stadyuma geçecek.

Bordo-mavili ekibin kupa töreni ise Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak kupa etkinliğinde konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım, kupasını alıp şampiyonluk turu atacak.

Bu sezonki son iç saha maçında Altay'ı konuk edecek Trabzonspor, bu karşılaşmayı 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynayacak.

Trabzonspor, ligin 35. haftasında şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilediği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarının sahada meydana getirdiği tahribat nedeniyle Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

Karadeniz ekibi, yarın saat 23.00'da sona erecek kupa töreninin ardından özel uçakla Altay karşılaşması için İstanbul'a hareket edecek.

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