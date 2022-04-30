İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2022 Cumartesi / 28 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor şampiyonluk maçı için Medical Park Stadı'nda
Spor

Trabzonspor şampiyonluk maçı için Medical Park Stadı'nda

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor, Medical Park Stadı'na geldi.

AA30 Nisan 2022 Cumartesi 19:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 18.15'te otobüsle karşılaşmanın oynanacağı Medikal Park Stadı'na hareket eden Trabzonspor kafilesi, taraftarların ilgisi ve yoğun trafik nedeniyle yaklaşık 40 dakika süren yolculuğun ardında stadyuma ulaştı.

Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyeti taşıyan otobüsü, araçlarıyla konvoy oluşturan bordo-mavili taraftarlar da eşlik etti.

Yol üzeri ve stadyum çevresinde bekleyen taraftarlar da takımlarını desteklediler.

Kafileyi taşıyan otobüs, stadyum yakınında meşale yakan ve sevinç gösterinde bulunan taraftarların ilgisi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Kafilenin stadyuma gelişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.