İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9273
  • EURO
    31,769
  • ALTIN
    1894.46
  • BIST100
    8036.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, şampiyonluktan sonra zirveye yaklaşamıyor
Spor

Trabzonspor, şampiyonluktan sonra zirveye yaklaşamıyor

2021-2022 sezonunu 1. olarak tamamlayan Trabzonspor, yaşadığı şampiyonluğun ardından düşüşe geçti. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Karadeniz ekibi, bu sezon da 14. hafta itibarıyla liderin 11 puan gerisinde bulunuyor.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Trabzonspor, şampiyonluktan sonra zirveye yaklaşamıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğun ardından geçirdiği 2 sezonda zirve yarışında erken geriye düştü.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 38 hafta sonunda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 81 puanla tamamlayan ve mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, sonraki sezonlarda şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı sezonda 13 maç sonunda 31 puanla ilk sırada yer alırken son iki sezonun aynı döneminde ancak 23 puan elde edebildi.

YARIŞTA GERİYE DÜŞTÜ

Trabzonspor, geçen sezon 13 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 23 puan elde ederek puan cetvelinde 8. sırada yer alabildi.

Karadeniz ekibi, söz konusu periyotta lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde yer aldığı sezonu 57 puanla 6. sırada tamamladı.

BU SEZON BÜYÜK FARK

Trabzonspor, bu sezon ise şampiyonluk yarışında büyük farkla geriye düştü.

Bordo-mavililer, ligde 13 haftalık periyotta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayarak puan cetvelinde kendisine 5. sırada yer bulabildi.

Trabzonspor, 34 puanla ilk iki sıradaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.