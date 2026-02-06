İSTANBUL 16°C / 11°C
  • Trabzonspor, Samsun deplasmanında! Tam 3 eksik var
Spor

Trabzonspor, Samsun deplasmanında! Tam 3 eksik var

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşma öncesi bordo-mavililerdeki eksikler...

6 Şubat 2026 Cuma 09:56
Trabzonspor, Samsun deplasmanında! Tam 3 eksik var
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.

3 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Edin Visca, Stefan Savic ve Oleksandr Zubkov sakatlıkları nedeniyle yarınki Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde Ernest Muçi'nin 3 sarı kartı bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.