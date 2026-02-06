Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.
3 EKSİK VAR
Trabzonspor'da Edin Visca, Stefan Savic ve Oleksandr Zubkov sakatlıkları nedeniyle yarınki Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde Ernest Muçi'nin 3 sarı kartı bulunuyor.