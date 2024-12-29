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Spor

Trabzonspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

AA29 Aralık 2024 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Trabzonspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenmana, tedavlerine devam edilen Stefan Savic, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, Pedro Malheiro ile Denis Draguş katılmadı. Sakatlığı geçen Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Isınmanın ardından pas çalışması yapan bordo-mavililer, aerobik kondisyonla antrenmanı tamamladı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Reeder Samsunspor ile 4 Ocak Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

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