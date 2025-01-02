İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2982
  • EURO
    36,4182
  • ALTIN
    3010.69
  • BIST100
    9961.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Samsunspor maçının taktiğini çalıştı
Spor

Trabzonspor, Samsunspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in ikinci devresi ilk maçında Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Trabzonspor, Samsunspor maçının taktiğini çalıştı
ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 18'inci haftasında cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün saat 14.00'te yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Samsun'a gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.