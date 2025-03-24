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Spor

Trabzonspor savunması alarm veriyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da savunmadaki eksikler dikkat çekiyor.

TRT Spor24 Mart 2025 Pazartesi 14:46 - Güncelleme:
Trabzonspor savunması alarm veriyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililerde, bu karşılaşma öncesi savunmadaki eksiklikler dikkat çekiyor.

RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Hüseyin Türkmen, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Arseniy Batagov'un da Ukrayna 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda sakatlanması teknik direktör Fatih Tekke'nin elini zayıflattı.

Takıma geri dönmesi beklenen Stefan Savic ise henüz çalışmalara başlayamadı. Karadağlı futbolcu, oynayabilecek duruma gelmesi halinde 11'deki yerini alacak.

33 yaşındaki savunmacı ile birlikte Serdar Saatçı'nın da forma giymesi bekleniyor.

Fatih Tekke, Stefan Savic'in iyileşmemesi halinde savunma hattını Serdar Saatçı ve John Lundstram ile kuracak.

Bu arada Simon Banza da sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyecek.

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