İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0036
  • EURO
    33,7453
  • ALTIN
    2022.08
  • BIST100
    9325.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor savunmasına Thomas Meunier etkisi
Spor

Trabzonspor savunmasına Thomas Meunier etkisi

Trabzonspor'da yeni transfer Thomas Meunier'in takıma katılmasıyla birlikte savunmadaki direnç arttı.

Sabah22 Şubat 2024 Perşembe 14:12 - Güncelleme:
Trabzonspor savunmasına Thomas Meunier etkisi
ABONE OL

Sezonun ikinci yarısında oynadığı ilk 5 maçta galip gelemeyen ve bunun yanı sıra kalesinde tam 12 gol görerek hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği karşılaşmasıyla farklı bir sürece girdi.

Meunier'in gelmesi, Denswil ve Fernandez'in iyileşmesi sorunları çözdü. Belçikalı yıldızın sağ bekte, Fernandez ve Denswil'in savunmanın göbeğinde iyi bir uyum sağlaması sonrası Trabzonspor son üç maçını kazandı. Ligde son iki haftada Hatayspor ve Pendikspor'dan gol yemedi.

Sezon başından bu yana en çok kırılmaların yaşandığı savunmada işler iyice yoluna girdi. Meunier'in gelmesi, Denswil ve Fernandez'in geri dönmesi sorunları bitirdi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.