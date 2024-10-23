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Spor

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde ilk deplasman galibiyeti peşinde

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sezonun ilk deplasman galibiyetini Göztepe maçında almak istiyor.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde ilk deplasman galibiyeti peşinde
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılırken bu maçlarda 3 ayrı çalıştırıcı görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor karşısından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki deplasman karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul deplasmanından da golsüz beraberlikle döndü.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 2 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da deplasman beraberliklerini değiştiremedi. Bordo-mavililer, önce Gaziantep FK deplasmanından 0-0, daha sonra da Atakaş Hatayspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

4 MAÇTA 4 PUAN

Ligde 8 hafta sonunda 12 puanı bulunan Trabzonspor, puanların 4'ünü sadece dış sahada toplayabildi.

Karadeniz ekibi, 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak deplasman maçlarında 1 puan ortalaması ile oynadı.

Trabzonspor, iç sahada ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 8 puan çıkardı.

SADECE 1 GOL ATTI

Trabzonspor, deplasmanda gol atmakta zorluk yaşadı.

Bordo-mavililer, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında gol kaydedemezken sadece Atakaş Hatayspor maçında 1 gol attı.

Trabzonspor'un deplasmandaki tek golünü de santrfor oyuncusu Simon Banza kaydetti.

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