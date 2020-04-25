25 Nisan 2020 Cumartesi 22:30 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 22:30

Karadeniz devi, kariyerini Göztepe'de sürdüren Serdar Gürler için harekat başlattı. Son 2 sezonda yaptığı çıkışla adından söz ettiren 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Huesca'dan fiyat istendi.



Serdar, Osmanlıspor'da forma giyerken İspanyol ekibinin dikkatini çekmiş ve buraya transfer olmuştu.

SICAK BAKIYOR

Bu sezon ligin hücumda en etkili oyuncularından biri olan Serdar Gürler için teknik direktör Hüseyin Çimşir, yönetimle görüştü.

Tecrübesi ve kalitesiyle takıma büyük fayda katacağını düşünen Çimşir "Mutlaka alalım" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu ve transfer komitesi de video konferans yöntemiyle Huesca ile pazarlığa oturdu.

İspanyol ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar da kariyerinde bir kez daha bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor.

(Sabah)