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  • Trabzonspor seri için Sivas'ta olacak! 35. randevuda nefesler kesilecek
Spor

Trabzonspor seri için Sivas'ta olacak! 35. randevuda nefesler kesilecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo mavili ekip Abdullah Avcı ile yakaladığı yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı amaçlıyor.

IHA26 Kasım 2023 Pazar 11:08 - Güncelleme:
Trabzonspor seri için Sivas'ta olacak! 35. randevuda nefesler kesilecek
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Sivasspor ile ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Bordo-mavililerde, Nenad Bjilica'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında bu seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Dört büyüklerden bu sezon ilk kez Trabzonspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, sahasında kötü gidişatına dur demek için mücadele edecek. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Sivasspor, taraftarı önünde bordo-mavilileri yenerek moral bulmak istiyor.

35. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 34 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 9, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 38 gol atarken , konuk ekip Trabzonspor ise 48 gol kaydetti.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Trabzonspor , Sivas'ta oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Sivas'ta oynanan maçı ise ev sahibi takım 4-1 kazanmıştı.

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