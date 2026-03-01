İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi

Trabzonspor, derbiler hariç kale arkası biletlerini 61 TL, doğu tribününü ise 161 TL olarak sezon sonuna kadar sabitledi.

Trabzonspor, derbi maçları hariç bazı tribünlerde bilet fiyatlarını sabitledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunca gerçekleştirilen toplantı sonucunda tribünlerdeki coşku ve gücün sahaya daha iyi yansıtılabilmesi için bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Alınan kararın kulübün mevcut ekonomik şartlarının titizlikle değerlendirilerek Trabzonspor taraftarının desteğini önceliklendiren bir anlayışla hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraftarımızın her şartta ve her koşulda takımımızın yanında olduğu bilinciyle derbi müsabakaları hariç kale arkası tribün biletleri 61 lira ve doğu tribün biletleri 161 lira olarak belirlenmiş ve sezon sonuna kadar sabitlenmiştir. Cefakar taraftarımızın takımımızla olan güçlü bağını daha da pekiştirmek amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Bu düzenleme yalnızca bir fiyat güncellemesi değil, hedeflerimize yürürken camiamızla omuz omuza olma kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Ligde devam eden hedeflerimiz doğrultusunda, sezon sonu için ortaya koyduğumuz zirve mücadelesi ve Avrupa kupaları hedefi yolunda takımımızın en büyük itici gücü her zaman olduğu gibi büyük Trabzonspor taraftarıdır. İnanıyoruz ki taraftarlarımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında yer alarak bu yürüyüşe güç katmaya devam edecektir."

