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Spor

Trabzonspor sezonu açtı

Trabzonspor, Süper Lig'de 2023/2024 sezonuna bugün teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

30 Haziran 2023 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Trabzonspor sezonu açtı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de sezon hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.

Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmazken, dün akşam kente gelen yeni transfer Joaquin Fernandez Moreno ise takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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