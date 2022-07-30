2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor bugün Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. VAR olarak Alper Ulusoy, AVAR olarak da Özgür Yankaya görev alacak.

Takımların ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare