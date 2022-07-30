İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2022 Cumartesi / 2 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,914
  • EURO
    18,333
  • ALTIN
    1017.6
  • BIST100
    2592.38
Spor

Trabzonspor - Sivasspor | CANLI

Trabzonspor ile Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:58 - Güncelleme:
ABONE OL

2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor bugün Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. VAR olarak Alper Ulusoy, AVAR olarak da Özgür Yankaya görev alacak.

Takımların ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.