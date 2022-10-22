Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 17.00'de başlayan Trabzonspor - Sivasspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kamil Çetin yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu. Müsabakanın VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu otururken, AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun bulunuyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor

TRABZONSPOR: 1 - SİVASSPOR: 0

GOL: Dk. 9 Marek Hamsik (Trabzonspor)



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9.dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü. Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağı ayağının içiyle kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

15.dakikada Mua N'jie'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.

17. dakikada Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.



21.dakikada Dia Sabi'a'nın pasıyla kaleci ile karşı karşı kalan Mua N'jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır ayaklarından döndü.

30. dakikada Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çelmeyi başardı.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

Stat: Akyazı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Kamil Çetin xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Gbamin xx, Hamsik xx, Bakasetas xx, Trezeguet xx, Umut Bozok x, Gomez x

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Siopis, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar, Denswill, Enis Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

DG Sivasspor: Ali Şaşal x, Murat Paluli x, Goutas x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x, Hakan Arslan x, Charisis x, Mua N'je x, Dia Sabi'A x, Erdoğan Yeşilyurt x, Yatabare x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Aaron, Isaac Cofie, Gradel, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Jerz Angielsik, Keita, Özkan Yiğiter, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Hamsik (dk. 9) (Trabzonspor)

Sarı kart: Eren Elmalı (Trabzonspor)