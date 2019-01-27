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Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak.
 
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Sivasspor
 
Tolgahan
Douglas
Bjarsmyr
Braz
Uğur
Hakan
N'Dinga
Diabate
Rybalka
Emre
Muhammet
 
Trabzonspor
 
Uğurcan
Kamil Ahmet
Hüseyin
Toure
Novak
Abdülkadir Parmak
Yusuf
Abdülkadir
Nwakaeme
Ekuban
Rodallega
 
Ligdeki son 2 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.
 
Bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden ve sadece Kasımpaşa'ya mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evindeki başarı grafiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
 
Sivasspor'da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
 
Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.
 
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
 
Trabzonspor kafilesi daha sonra, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.
 
Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.
 

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