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Spor

Trabzonspor son çeyrekte kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Trabzonspor, Esenler Erokspor'u konuk etti. Hayri Gür Salonu'ndaki mücadeleyi bordo mavililer 107-96 kazandı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 17:59 - Güncelleme:
Trabzonspor son çeyrekte kazandı
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Trabzonspor, Esenler Erokspor'u konuk etti.

Hayri Gür Salonu'ndaki mücadeleyi bordo mavililer 107-96 kazandı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Göksun Öz, Fatih Güler

Trabzonspor: Gordon 20, Cem Ulusoy 9, Okben Ulubay 24, Ege Arar 6, Can Uğur Öğüt 5, Creek 31, Doğan Şenli 11, Alican Güney 1, Ogün Sevinç

Esenler Erokspor: Alihan Deniz Genç 2, Berkay Sinirlioğlu 3, Hüseyin Akın Kandemir 2, Simmons 15, Crawford 45, Metehan Akyel 3, Mustafa Baki Görür 14, Tayfun Erülkü 2, Yiğit Baran Sarıkaya 10, Berkay Bayar

1. Periyot: 22-21

Devre: 51-45

3. Periyot: 73-76

  • Trabzonspor
  • Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
  • Esenler Erokspor

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