24 Aralık 2025 Çarşamba
  • Trabzonspor, son haftalarda kalesini gole kapatamadı
Spor

Trabzonspor, son haftalarda kalesini gole kapatamadı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son haftalarda kalesinde daha fazla gol gördü.

24 Aralık 2025 Çarşamba 14:16
Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta rakiplerinin 20 golüne engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü.

Sezonun ilk bölümünde savunmada daha iyi bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında kalesinde 7 gol görürken, son 6 haftasında ise 13 gole engel olamadı.

SON 6 MAÇIN HEPSİNDE GOL YEDİ

Trabzonspor, ligde son 6 maçın tamamında kalesini kapatamayarak 13 gol yedi.

En son ligin 11. haftasında Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavili takım, daha sonra Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe karşısında 1'er gol, Rams Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 3'er, Gençlerbirliği maçında da 4 gol yedi.

Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında sadece 1 gol yedi.

Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

ONANA İLE 13 MAÇTA 19 GOL

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Kamerunlu Andre Onana'ya kalesini teslim etti.

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçından itibaren bordo-mavili takımın kalesini koruyan Onana, 13 karşılaşmada 19 gole engel olamadı.

Kamerunlu kalecinin görev yaptığı dönemde Karadeniz ekibi, kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.46 oldu.

