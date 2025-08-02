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Spor

Trabzonspor sosyal medyadan duyurdu! İşte yeni sezon fontu

Süper Lig devi Trabzonspor'un yeni sezonda formasında kullanacağı font belli oldu. Bordo mavili kulüp, kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 20:33 - Güncelleme:
Trabzonspor sosyal medyadan duyurdu! İşte yeni sezon fontu
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Süper Lig devi Trabzonspor'un yeni sezonda formasında kullanacağı font belli oldu. Bordo mavili kulüp, kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Calcio Italiano yazı karakteri, 2025-2026 sezonunda formalarımızda yerini alacak!" ifadeleri yer aldı.

  • Trabzonspor font
  • Süper Lig forma
  • Bordo mavili kulüp

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