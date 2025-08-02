Trabzonspor sosyal medyadan duyurdu! İşte yeni sezon fontu

Süper Lig devi Trabzonspor'un yeni sezonda formasında kullanacağı font belli oldu. Bordo mavili kulüp, kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Calcio Italiano yazı karakteri, 2025-2026 sezonunda formalarımızda yerini alacak!" ifadeleri yer aldı.
�� NFC teknolojisiyle armamıza dokunan binlerce taraftarımız oyunu kullandı, tercihini yaptı.— TS Club (@tsclub) August 2, 2025
�� ������������ ���������������� yazı karakteri, 2025-2026 sezonunda formalarımızda yerini alacak! pic.twitter.com/DWHOzE8vo9