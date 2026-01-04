İSTANBUL 18°C / 12°C
Trabzonspor, Süper Kupa'da final peşinde! Rakip Galatasaray

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili ekip sahadan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

4 Ocak 2026 Pazar 11:13
Trabzonspor, Süper Kupa'da final peşinde! Rakip Galatasaray
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, adını finale yazdırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu kez aynı sahada Süper Kupa'da rövanşı almanın da mücadelesini verecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda Trabzonspor, 3 kez mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili takım, 7 Ağustos 2010'da Bursaspor'u 3-0, 27 Ocak 2021'de Rams Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı müzesine getirdi.

Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez elde etmişti.

TEKKE İLE BÜYÜK GALİBİYET YOK

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almaya da çalışacak.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde söz konusu rakipleri ile ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere oynadığı 6 maçı kazanamadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

TEKKE YÖNETİMİNDE GALATASARAY İLE 4. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray ile resmi maçlarda 4. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek oynanan 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibi, ligde rakibine sahasında 2-0 yenildi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon Trabzonspor, finalde rakibine 3-0 mağlup oldu.

TEKKE YÖNETİMİNDEKİ BÜYÜK MAÇLAR

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

