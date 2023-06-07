Trabzonspor Süper Lig'den erken koptu

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 yenilerek ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu aradı.
Geçen sezon ligde 38 maç sonunda 81 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 24 puan daha az toplayarak 57 puanda kaldı.
Karadeniz ekibi, 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonun 38 haftalık döneminde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 81 puanla mutlu sona ulaşırken bu sezon 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda 57 puanla 6. sırada kendine yer bulabildi.
Trabzonspor bu sezon, son 5 sezon arasında en az puan topladığı dönemi yaşadı.
Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunda 34 maç sonunda 63 puanla 4'üncü, 2019-2020'de 34 karşılaşma sonunda 65 puanla 2'nci, 2020-2021'de 40 mücadele sonunda 71 puanla 4'üncü, 2021-2022'de 38 hafta sonunda 81 puanla zirvede, bu sezon ise 36 müsabaka sonunda 57 puanla 6'ncı sırada yer aldı.
Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 55 puanla ligi 5. sırada tamamlamıştı.
Trabzonspor, geçen sezon ligi domine ederek şampiyonluğa ulaşırken bu sezon ise yarıştan erken koptu.
Ligde haftalar önce şampiyonluk yarışından kopan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne elendi.
Trabzonspor, Avrupa kupalarında ise ilk olarak Danimarka'nın Kopenhag takımına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1 ve 0-0'lık sonuçlarla elenirken UEFA Avrupa Ligi'nde grubu 3. sırada bitirerek bir üst tura çıkamadı. Yoluna daha sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Karadeniz ekibi, İsviçre'nin Basel takımını sahasında 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarından elendi.
Trabzonspor'da bu sezon Abdullah Avcı, Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica olmak üzere 4 çalıştırıcı görev yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Orhan Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.
Karadeniz ekibi, daha sonra geçici olarak takımın başına gelen futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica yönetiminde oynadığı 8 lig maçında ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.