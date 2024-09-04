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Spor

Trabzonspor talip olmuştu! Göztepe, Paul Onuachu'yu bitiriyor

Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren ve bordo mavili ekibin bu sezon da kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi Southampton'da olan 30 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe düğmeye bastı ve kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

DHA4 Eylül 2024 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Trabzonspor talip olmuştu! Göztepe, Paul Onuachu'yu bitiriyor
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Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak namağlup 6 puan toplayan Göztepe, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar 13 Eylül tarihinde sona erecek yaz transfer dönemi öncesi Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kadrosunda yer alan Onuachu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.

Türkiye'den eski takımı Trabzonspor'un da çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Southampton'ın sezon başında 15 milyon Euro bonservis istediği Onuachu'nun büyük ihtimalle bir sezon daha kariyerine ülkemizde devam edeceği bildirildi. Fırsatı kaçırmak istemeyen Göztepe'nin ise Onuachu konusunda çok istekli olduğu da vurlandı. Geçen sezon Trabzonspor forması giyen deneyimli santrfor, 25 resmi maçta 17 gol atttı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bodrum FK maçının ardından bir forvet takviyesi yapacaklarını açıklamıştı.

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