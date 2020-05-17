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Spor

Trabzonspor taraftarı Jose Sosa'yı bırakmadı!

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın “Trabzonspor ile henüz anlaşmadım” açıklamasının ardından taraftarlar Sosa'yı mesaj yağmuruna tuttu. “Bırakmayız seni” mesajları atan taraftarlara yıldız oyuncu teşekkür etti.

17 Mayıs 2020 Pazar 22:52 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 22:52
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Arjantinli yıldız ülke basınına yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmeler devam ediyordu. COVİD- 19 sebebiyle kesildi. Henüz bir anlaşma yok" ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki yıldızın bu sözleri üzerine bordo- mavili taraftarlar oyuncunun sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

"BIRAKMAYIZ SENİ"

Karadeniz ekibinin taraftarları "Bırakmayız seni", "Çok seviyoruz. Sen bu takımın liderisin", "Birlikte şampiyonluklar kazanacağız" mesajları atarak Sosa'nın mutlaka kulüpte kalmasını istediler. Bordo- mavili ekibin kaptanı da taraftarın yoğun sevgisine teşekkür etti. Yönetim, Sosa ve menajeriyle görüşmeleri yeniden hızlandıracak. Bu kez masadan imzalar atılmış şekilde kalkmak istiyor.

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