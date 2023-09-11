Trabzonspor taraftarı, yeni transfer Nicolas Pepe'yi coşkuyla karşıladı

Trabzonspor'un 1 yıllık anlaşmaya vardığı Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, özel uçakla Trabzon'a geldi. Dış hatlar terminali önünde bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Pepe, taraftarlara üçlü çektirdi. Trabzonsporlu bir taraftar, Nicolas Pepe'yi karşılaşmaya çizgi film karakteri olan Pepe'nin peluş oyuncağını getirdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, inanılmaz mutlu olduğunu belirterek, "İnsanların nasıl burada olduğunu görüyorsunuz. İnanılmaz bir karşılama oldu. Trabzonspor bana güvendiği ve inandığı için çok teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri için çok mutluyum" dedi. Pepe, "Bize her yer Trabzon" diyerek sözlerini tamamladı.

Taraftarların coşkusu arasında kendisini bekleyen araca binen Fildişi Sahilli futbolcu daha sonra konaklayacağı otele geçti.