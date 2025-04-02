Trabzonspor taraftarları, Bodrum FK maçına ilgi göstermedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Dün 19 Yaş Altı Takımı'nın Inter ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı dolarken, kupa karşılaşmasına daha az ilgi gösterildi ve tribünde boşluklar gözlendi.

Her iki takım oyuncuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak için "Seni Unutmayacağız Volkan Konak" yazılı pankart ile sahaya çıktı.