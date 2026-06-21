İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor teklif yaptı! Brezilya ekibinden Gui Negao cevabı
Spor

Trabzonspor teklif yaptı! Brezilya ekibinden Gui Negao cevabı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdüren Trabzonspor, Brezilya ekibi Corinthians forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Gui Negao için düğmeye bastı. Bordo mavili ekip, oyuncunun kulübüne resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 11:03 - Güncelleme:
Trabzonspor teklif yaptı! Brezilya ekibinden Gui Negao cevabı
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Corinthians, bordo mavili ekibin 19 yaşındaki forvet Gui Negao için yaptığı resmi teklifi reddetti.

RTI Esporte'nin haberine göre bordo-mavili kulüp, Brezilyalı oyuncu için satın alma zorunluluğu içeren kiralama teklifi sundu. Trabzonspor'un teklifinde satın alma bedelinin 7 milyon euro olduğu belirtildi.

15 MİLYON EURO TALEBİ

Corinthians yönetimi ise bu rakamı oyuncunun potansiyel piyasa değerinin altında buldu ve teklifi geri çevirdi. Brezilya ekibinin, görüşmelerin ilerlemesi için satın alma opsiyonunun 15 milyon euro seviyesine çıkarılmasını istediği ifade edildi.

Corinthians ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam eden Gui Negão'nun yurt dışı serbest kalma bedeli 100 milyon euro, Brezilya içi serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

Profesyonel takımda 36 maça çıkan genç forvet, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Corinthians cephesi, oyuncunun ilerleyen dönemde daha yüksek bir bonservis bedeline transfer olabileceğini düşünüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.