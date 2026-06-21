Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Corinthians, bordo mavili ekibin 19 yaşındaki forvet Gui Negao için yaptığı resmi teklifi reddetti.

RTI Esporte'nin haberine göre bordo-mavili kulüp, Brezilyalı oyuncu için satın alma zorunluluğu içeren kiralama teklifi sundu. Trabzonspor'un teklifinde satın alma bedelinin 7 milyon euro olduğu belirtildi.

15 MİLYON EURO TALEBİ

Corinthians yönetimi ise bu rakamı oyuncunun potansiyel piyasa değerinin altında buldu ve teklifi geri çevirdi. Brezilya ekibinin, görüşmelerin ilerlemesi için satın alma opsiyonunun 15 milyon euro seviyesine çıkarılmasını istediği ifade edildi.

Corinthians ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam eden Gui Negão'nun yurt dışı serbest kalma bedeli 100 milyon euro, Brezilya içi serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

Profesyonel takımda 36 maça çıkan genç forvet, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Corinthians cephesi, oyuncunun ilerleyen dönemde daha yüksek bir bonservis bedeline transfer olabileceğini düşünüyor.