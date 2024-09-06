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Spor

Trabzonspor teklifini yaptı! Fırtına, Gift Orban için beklemeye geçti

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor dümeni Fransa'ya kırdı. Bordo mavili ekip, hem santrafor hem kanat oynayan 22 yaşındaki Gift Orban için teklif yaptı ve kulübü Lyon'dan gelecek cevabı beklemeye başladı. İşte detaylar...

Akşam6 Eylül 2024 Cuma 09:11 - Güncelleme:
Trabzonspor teklifini yaptı! Fırtına, Gift Orban için beklemeye geçti
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Trabzonspor, transferde hücum gücünü artırmak için harekete geçti. Bordo mavililer, hem santrfor hem de kanat forvet oynayabilen Gift Orban'ı kadrosuna katmak istiyor. Fırtına, 22 yaşındaki futbolcu için Lyon'a 1 milyon euro kiralama, 5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini iletti. Trabzonspor, Fransız ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Orban'ın yetenekleri ve potansiyeli, Trabzonspor'un scout ekibinden tam not aldı. Bu sezon Lyon'un Strasbourg ile oynadığı maçta 59. dakikada oyuna giren Orban, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti. Genç yıldız, geçtiğimiz sezonun devre arasında Gent'ten Lyon'a 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Orban'ın Lyon ile sözleşmesi devam ediyor.

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