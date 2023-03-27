Trabzonspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor! Adaylar belirlendi

Trabonspor Yönetim Kurulu, teknik direktör belirsizliğini bugün veya yarın sonuçlandırma kararı aldı. Tüm yöneticilerin takımın başında görmek istediği teknik direktörler hakkında görüşleri alındı

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'lu bir yönetici teknik direktör adayı olarak Fatih Terim'i gösterdiği ancak Terim'in bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Teknik direktörlüğe aday gösterilen bir diğer isim ise Andrea Pirlo. Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan İtalyan teknik adam, 10 maçlık yenilmezlik serisiyle ligde 9. sırada yer alıyor.

Aday isimlerden biri futbolculuk kariyerinde Trabzsonspor'da uzun bir dönem forma giymiş Fatih Tekke. İstanbulspor'da görev yapan teknik adam, Süper Lig'de 24 puanla küme düşme potasında bulunuyor.

Kayserispor'u yöneten teknik direktör Çağdaş Atan, Trabzonspor'da teknik direktörlüğe aday gösterilen isimler arasına girdi. Futbolculuk kariyerinde bordo-mavili formayı terleten 43 yaşındaki teknik adam Trabzonspor'da yöneticiler tarafından aday gösterildi.

Önceliğin şu an Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki Vincenzo Montella'da olduğu belirtildi. İtalyan hoca ile el sıkışılmazsa, Pirlo ve Fatih Tekke ile temas kurulacağı iddia edildi.

Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu konu çok hassas. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin onayıyla beraber yapılacak. İsim, detayverince başka takımlarla ilgili konular ortaya çıkabilir. Teknik direktör için aceleci davranıp hata yapmak istemiyoruz" dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'da "27 Mart'ta teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız. Takım çalıştıran hocalar da gündemimizde var. Eğer böyle bir karar çıkarsa anlaşma sezon sonna kalabilir." diye konuştu.