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Spor

Abdülkadir Ömür'ün transferi resmen bitti! Trabzonspor açıkladı

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını TFF'ye bildirdi. İşte detaylar...

1 Şubat 2024 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Abdülkadir Ömür'ün transferi resmen bitti! Trabzonspor açıkladı
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Trabzonspor'da takımdan ayrılması gündemde olan Abdülkadir Ömür için resmi bir gelişme yaşandı. Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Hull City ile anlaşmaya varan Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını TFF'ye bildirdi.

Trabzonspor ve Hull City, Abdülkadir Ömür transferi için 5 milyon euro artı yüzde 50 sonraki satıştan pay maddesi karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Salı günü sabah saatlerinde İngiltere'ye giden Abdülkadir Ömür'ün kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

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