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Spor

Trabzonspor, Torino'ya farklı yenildi

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Torino'ya 3-0 mağlup oldu.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:59 - Güncelleme:
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Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında Torino ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelede İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri; 20 ve 22. dakikalarda Nemanja Radonjic ve 55. dakikada Demba Seck kaydetti.

EREN ELMALI SAKATLANDI

Trabzonspor'da, bu sezonun yeni transferlerinden Eren Elmalı, karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu sakatlığı sonrası 30. dakikada yerini Stefano Denswil'e bıraktı.

Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından bazı taraftarlar sahaya girdi.

Trabzonspor, Avusturya kampındaki bir sonraki hazırlık maçında 25 Temmuz Pazartesi günü yine bir İtalyan ekibi Empoli ile karşılaşacak.

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