Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Yeni hedef Filip Benkovic

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir isimde daha sona geldi.

Bordo-mavili takımı, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Dimitris Kourbelis'in ardından Udinese'den Hırvat stoper Filip Benkovic'in transferinde de sona geldi.

Trabzonspor, Udinese'den 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı.

Benkovic, bu gece (pazar) 23.30 sularında Türkiye'ye gelecek. Hırvat oyuncu, daha sonra ise Trabzonspor'un Slovenya kampına katılacak.

Geçen sezonu Eintracht Braunschweig'te kiralık olarak geçiren Benkovic, 19 maçta süre buldu.