IHA 26 Mayıs 2020 Salı 10:24 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 10:24

Geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali disiplinle ekonomik anlamda önemli bir mesafe alan Trabzonspor, gençleşme planlamasıyla korona virüse karşı ekonomik olarak yaşanması muhtemel zorlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Mevcut yapısıyla birlikte ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan Süper Lig kulüplerinin artan, borç yükü korona virüs salgını nedeniyle daha da ağırlaştı. Kulüpler, maddi sıkıntılara çözüm aramanın yanı sıra yapılması planlanan transferlere bütçe ayırmakta ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacaklar. Virüsün ülke futboluna olası etkileri tartışılırken, geçtiğimiz sezondan beri kendi öz kaynaklarını kullanma noktasında önemli adımlar atan Karadeniz ekibi, gençleşme planlamasına bu süreçte daha da hız verecek.

CİDDİ HARMANLAMA



Süper Lig’de son iki sezondur uyguladığı mali yapılanmayla beraber ekonomik anlamda önemli adımlar atan bordo-mavili kulüp, kendi öz kaynaklarını kullanma noktasında ciddi bir mesafe almıştı. Sezon başında mevcut kadro iskeletine yurt içinden ve yurt dışından bünyesine kattığı genç isimlerle güçlendirerek harmanlama yapan Karadeniz ekibi tecrübeli ve gelecek vadeden oyuncularla şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

TRANSFERDE AĞIRLIK GENÇLERE VERİLECEK



Trabzonspor, transferde rotasını belirledi. Yüksek transfer bedeli ödeme dönemini kapatan bordo-mavili kulüp mali açıdan düzlüğe çıkmak için kendi yıldızlarını üretecek. Altyapıda bulunan oyuncuların yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında gelecek vadeden oyuncularla temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, bu alanda titiz bir çalışma yürütüyor. Hem üreten hem de yarışmacı bir takım kimliği ortaya çıkarmak isteyen yönetim, izleme komitesi ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in görüşleri doğrultusunda nokta transferlere de imza atacak.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜRÜLECEK



Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarından genç oyunculardan oluşan bir kadroya ağırlık veren bordo-mavili kulüp önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig’de bunu hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sezon Avrupa’da istediği sonuçları alamasa da, genç oyuncularını yakından görme fırsatı yakalayan Trabzonspor, 22.5 yaş ortalamasıyla mücadele etti. 25 yaş ortalamasıyla mücadele ettiği Süper Lig’de ise önümüzdeki sezondan itibaren 23-24 yaş ortalamasına çekmeyi hedefliyor.

A TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKIYORLAR



Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulübün alt yapısında önemli performans ortaya koyan genç isimleri de A takımla birlikte antrenman yapmalarına fırsat vererek onları yakından görüyor. Genç isimlerin en büyük destek ise onlar gibi altyapıdan gelip A takımda forma bulan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Abdurrahim Dursun.