Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, yönetim de kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerde orta saha transferinde hedef, Atletico Madridli Saul Niguez.
Karadeniz temsilcisi, harekete geçmek için İspanyol oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 30 yaşındaki futbolcunun, yakın zamanda içinde Atletico Madrid yönetimiyle masaya oturacağı öğrenildi.
Trabzonspor'un, bu görüşmeden sonra oyuncuyla temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
Saul Niguez, geçen sezon La Liga ekiplerinden Sevilla'da kiralık olarak forma giymişti.
Sevilla ile 26 maça çıkan İspanyol oyuncu, 1 gol 6 asist üretti.