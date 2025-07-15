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  • Trabzonspor transferde vites yükseltti! Hedef yıldız orta saha Saul Niguez
Spor

Trabzonspor transferde vites yükseltti! Hedef yıldız orta saha Saul Niguez

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavili ekip, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki yıldız oyuncu Saul Niguez'i gündemine aldı.

TRT Spor15 Temmuz 2025 Salı 16:06 - Güncelleme:
Trabzonspor transferde vites yükseltti! Hedef yıldız orta saha Saul Niguez
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, yönetim de kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerde orta saha transferinde hedef, Atletico Madridli Saul Niguez.

Karadeniz temsilcisi, harekete geçmek için İspanyol oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 30 yaşındaki futbolcunun, yakın zamanda içinde Atletico Madrid yönetimiyle masaya oturacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un, bu görüşmeden sonra oyuncuyla temaslarını sıklaştırması bekleniyor.

Saul Niguez, geçen sezon La Liga ekiplerinden Sevilla'da kiralık olarak forma giymişti.

Sevilla ile 26 maça çıkan İspanyol oyuncu, 1 gol 6 asist üretti.

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