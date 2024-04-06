İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Trezeguet'nin bonservisini belirledi
Spor

Trabzonspor, Trezeguet'nin bonservisini belirledi

Son 2 sezonundur Trabzonspor'da harika işlere imza atan Mısırlı futbolcu Trezeguet için bordo mavili kulüp bonservisini belirledi.

Sabah6 Nisan 2024 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
Trabzonspor, Trezeguet'nin bonservisini belirledi
ABONE OL

Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımın hücum bölgesindeki sıkıntısını çözen 1 numaralı aktör olan Trezeguet, 2 sezonluk lig performansına bakıldığında toplamda 21 gol ve 11 asiste imza attı.

Mısır Milli Takımı'nda da oldukça etkili maçlar çıkartan Trezeguet için sezon sonunda Trabzonspor'a özellikle Arap Yarımadası'ndan ciddi teklifler gelebilir. Bordo-mavili yönetim, Trezeguet'nin olası satışından yaklaşık 10 milyon euro bekliyor.

29 yaşındaki sol kanat, geçtiğimiz yıl çıktığı 28 lig mücadelesinde 11 kez ağları havalandırmış, 7 de asist yapmıştı. Bu yıl da istikrarlı skor katkısını sürdüren yıldız, 21. lig maçında 10. golüne ulaştı. Aynı zamanda 4 de asisti var.

Trabzonspor, Trezeguet'nin gol attığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.