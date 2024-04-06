Trabzonspor, Trezeguet'nin bonservisini belirledi

Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımın hücum bölgesindeki sıkıntısını çözen 1 numaralı aktör olan Trezeguet, 2 sezonluk lig performansına bakıldığında toplamda 21 gol ve 11 asiste imza attı.

Mısır Milli Takımı'nda da oldukça etkili maçlar çıkartan Trezeguet için sezon sonunda Trabzonspor'a özellikle Arap Yarımadası'ndan ciddi teklifler gelebilir. Bordo-mavili yönetim, Trezeguet'nin olası satışından yaklaşık 10 milyon euro bekliyor.

29 yaşındaki sol kanat, geçtiğimiz yıl çıktığı 28 lig mücadelesinde 11 kez ağları havalandırmış, 7 de asist yapmıştı. Bu yıl da istikrarlı skor katkısını sürdüren yıldız, 21. lig maçında 10. golüne ulaştı. Aynı zamanda 4 de asisti var.

Trabzonspor, Trezeguet'nin gol attığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.