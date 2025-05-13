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Spor

Trabzonspor, Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosunu açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'la karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 16:27 - Güncelleme:
Trabzonspor, Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer Galatasaray maçı öncesinde kamp kadrosunu duyururken Uğurcan Çakır'la ilgili karar verildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesinde gerçekleşen son antrenmanda Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kamp kadrosu açıklanırken Uğurcan Çakır ve Stefan Savic de kafilede yer aldı.

Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'la oynayacağı maçın kamp kadrosu:

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