Trabzonspor, Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosunu açıkladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer Galatasaray maçı öncesinde kamp kadrosunu duyururken Uğurcan Çakır'la ilgili karar verildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesinde gerçekleşen son antrenmanda Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kamp kadrosu açıklanırken Uğurcan Çakır ve Stefan Savic de kafilede yer aldı.