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Spor

Trabzonspor, Türkiye Kupası mesaisine başladı

Türkiye Kupası yarı final maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA21 Nisan 2024 Pazar 15:56 - Güncelleme:
Trabzonspor, Türkiye Kupası mesaisine başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mondihome Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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