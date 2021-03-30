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Spor

Trabzonspor, U19 takımını 3-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yapacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.

DHA30 Mart 2021 Salı 17:10 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 17:10
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Bordo-mavililer cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan idmanda takım iki grup halinde çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda birinci gruptaki oyuncular kuvvet çalışması yaptı, ikinci gruptaki oyuncular ise U19 takımıyla antrenman maçı oynadı. A takım karşılaşmayı Baker, Süleyman ve Flavio'nun golleriyle 3-0 kazandı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların katılamadığı antrenmanda Trondsen, Nwakaeme, Berat, Kamil Ahmet ve Abdülkadir Ömür kuvvet çalışan oyuncular arasında yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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