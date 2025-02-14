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Spor

Trabzonspor U19 Takımı'nın rakibi Atalanta oldu

Juventus U19 Takımı'nı 1-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükselen Trabzonspor U19 Takımı, bir diğer İtalyan ekibi Atalanta ile eşleşti.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 15:43 - Güncelleme:
Trabzonspor U19 Takımı'nın rakibi Atalanta oldu
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Trabzonspor U19 Takımı, evinde Juventus U19 Takımı'nı 1-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Türk futbol tarihinde ilk defa bir takım, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükselme başarısı gösterirken bordo mavililerin son 16'daki rakibi belli oldu.

Kura sonucunda Trabzonspor, Atalanta ile eşleşti.

Kura avantajı sayesinde mücadele, tek maç üzerinden Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ DE BELLİ

Trabzonspor U19, çeyrek finale yükselmesi halinde Bayern Münih-Inter maçının galibi ile oynayacak.

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