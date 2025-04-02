UEFA Gençlik Ligi'nin çeyrek final mücadelesinde Inter U19'u 1-0'la geçen Trabzonspor U19 Takımı, yarı finalde Salzburg U19'un rakibi oldu. Maçı İsviçreli hakem Alessandro Dudic yönetti. Genç dosya bekçisi Erol Can'ın 39. dakikada Topalovic'in penaltısını kurtararak takımımızı maça çıkardı. 19 yıllık hücumcu Ekrem Terzi de İtalyan savunmacıların yaptığı büyük başarıyı değerlendirerek 77. dakikada turun tamamlandığını kaydetti.

Temsilcimiz, 25 Nisan'da İsviçre'de oynanacak yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Bordo-Mavililer, Buducnost'tu önce UEFA Gençlik Ligi serüveninde katıldığı 2. Turdan, 3. Turda da Bosna-Hersek'in temsilcisi Saraybosna'ya geçti. Son 32 Turu'nda İtalyan ekibi Juventus'u 1-0'la, Son 16'da yine İtalyan ekibi Atalanta'yı penaltılarda eleyen Fırtına, çeyrek finalde yine bir Çizme yöneticisi olan Inter U19'u eleyerek İtalyan takımlarının kabusu oldu. Trabzonspor taraftarı, 40.368 seyirci ile daha önce 2017-18 sezonunda oynadığı Krasnodar-Real Madrid'e ait olan seyirci rekorunu (32.510) da kırdı.