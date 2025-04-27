Trabzonspor U19'un finaldeki rakibi Barcelona

UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisinden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor.

Avrupa'nın en önemli altyapılarından biri olan Barcelona'nın altyapı akademisi La Masia'ya karşı sahaya çıkacak bordo-mavili gençler, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibine karşı ter dökecek.

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

İsviçre'nin Nyon kentinde organize edilen Dörtlü Final'de Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale kalan Trabzonsporlu genç futbolcular, böylelikle bunu başaran ilk Türk takımı olma ünvanını da elde etti.

TRABZONSPOR SON 4 MAÇTA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ

Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.

Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.

BARCELONA'NIN İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon oldu.

İspanya temsilcisi, organizasyonun düzenlenmeye başladığı 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

İlk kez final müsabakasına çıkacak Trabzonspor ise daha önce iki kez final oynamış ve finallerde gol yememiş aynı renklerdeki rakibini yenerek bir ilke daha imza atmaya çalışacak.



SON 2 ŞAMPİYON, LİG ŞAMPİYONLARI YOLUNDAN

Turnuvanın son 2 sezonunda mutlu sona ulaşan Olympiakos ve AZ Alkmaar, Trabzonspor'un geldiği Lig Şampiyonları Yolunu takip ederek şampiyonluğa imza attı.

Son sezonun şampiyonu Yunanistan temsilcisi Olympiakos ve 2022-2023 sezonu şampiyonu AZ Alkmaar, Trabzonspor gibi Lig Şampiyonları Yolundan finale kadar gelip kupayı kazandı.



Bu sezon ise Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, aynı yolu izleyerek finale kalma başarısı gösterdi.