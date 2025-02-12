İSTANBUL 4°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1115
  • EURO
    37,5393
  • ALTIN
    3360.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u yenerek turladı
Spor

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u yenerek turladı

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda konuk ettiği Juventus'u 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u yenerek turladı
ABONE OL

UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Trabzonspor, konuk ettiği İtalya'nın Juventus takımını 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Yiğit Kemal Turan'ın ayağından gelen golle Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. Son 16 turu maçları, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Şubat'ta çekilecek kura sonrasında 4-5 Mart'ta oynanacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcıları karşılaşmayı tribünden takip etti.

Stat: Papara Park

Hakemler: Joakim Östling, Robin Wilde, Simon Kristensson

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Salih Malkoçoğlu, Bican Tibukoğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 90+3 Mustafa Ateş), Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Dk. 83 Esat Yiğit Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 83. Turan Deniz Tuncer), Yiğit Kemal Turan (Dk. 75 Ekrem Terzi)

Juventus: Riccardo Radu, Bruno Martinez, Adam Boufandar, Diego Ripani (Dk. 83 Rayan Djahl), Francesco Crapisto, Diego Pugno, Alessio Vacca (Dk. 65 Antoino Stefano Merola), Francesco Verde, Filippo Pagnucco, Lorenco Biliboc (Dk. 65 Gabriele Finocchiaro), Federico Savio

Gol: Dk. 61 Yiğit Kemal Turan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Abdurrahman Bayram, Dk. 49 Boran Başkan, Dk. 88 Turan Deniz Tuncer (Trabzonspor) Dk. 23 Bruno Martinez, Dk. 48 Diego Pugno, Dk. 63 Adam Boufandar, Dk. 79 Antonio Stefano Merola (Juventus)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.