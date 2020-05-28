İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7853
  • EURO
    7,4823
  • ALTIN
    375.084
  • BIST100
    104954
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın transferi için Rennes ile görüşüyor
Spor

Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın transferi için Rennes ile görüşüyor

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor. Bordo mavili yönetim, Uğurcan için 25 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor...

28 Mayıs 2020 Perşembe 09:41 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 09:42
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilen Fransa’da Ligue 1’i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır’ı renklerine bağlamak istiyor.

Fransız ekibi, Uğurcan’ı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Trabzonspor Yönetimi ise genç eldiven için 25 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Transfer görüşmeleri sürüyor.

İNGİLİZLER DE TAKİP EDİYOR

Uğurcan, İngiliz ekiplerinin de gözdesi halinde. Liverpool başta olmak üzere Tottenham ve Leicester City de başarılı kaleciyle ilgileniyor. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatan Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig’de 25 maçta görev aldı.

Akşam

Wagner'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.