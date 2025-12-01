İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4383
  • EURO
    49,4054
  • ALTIN
    5777.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Vanspor maçına hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor, Vanspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda karşılaşacağı Vanspor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Trabzonspor, Vanspor maçına hazırlanıyor
ABONE OL

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3 Aralık'ta yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve rondo çalışması yapıldı.

Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Stefan Savic antrenmana katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.