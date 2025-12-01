Trabzonspor, Vanspor maçına hazırlanıyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3 Aralık'ta yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve rondo çalışması yapıldı.
Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Stefan Savic antrenmana katıldı.