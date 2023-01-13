İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2023 Cuma / 21 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7932
  • EURO
    20,3822
  • ALTIN
    1147.41
  • BIST100
    5001.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor ve Başakşehir 29. kez karşı karşıya geliyor
Spor

Trabzonspor ve Başakşehir 29. kez karşı karşıya geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ve Başakşehir 29. kez karşılaşıyor.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Trabzonspor ve Başakşehir 29. kez karşı karşıya geliyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Geride kalan 28 maçta bordo-mavililerin 10-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunda o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabatte bugüne kadar 28 maçın 10'unu Trabzonspor, 9'unu ise Başakşehir kazandı. 9 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 41 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.

Trabzon'da oynanan maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 14 maçta iki takımda 4'er galibiyet elde etti. 6 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir'e karşı sahasında son galibiyetini 15 Şubat 2015'de 3-2'lık skarla alan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından rakibiyle evinde oynadığı 7 maçta 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.