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Spor

Trabzonspor ve Fenerbahçe Livaja için kapışıyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe Marko Livaja transferinde karşı karşıya geldi. Bordo mavili yönetim, ezeli rakibinin de gündeminde yer alan AEK'nin yıldızı için yeni bir teklifte yaptı.

29 Eylül 2020 Salı 15:36 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 15:36
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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği AEK’nın yıldızı Marko Livaja için yeni bir girişimde daha bulundu. Bordo-Mavililer, Yunan ekibine taksitli bir ödeme planı sundu.

Trabzonspor, AEK'in forveti Marko Livaja için yeni bir girişim daha yaptı. Bordo-Mavili yönetimin yaptığı son girişimde oyuncuyu bonservisi ile almak istediği ve ödemeyi de vadeye bölerek yapmayı önerdiği öğrenildi.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, 5 Ekim'e kadar transferi sonlandıramazsa devre arasında yeniden harekete geçecek.

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