Trabzonspor ve Galatasaray borsada zirvede

18 Şubat 2020 Salı00:14 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 08:00

SÜPER Lig’de sezonun en büyük iki şampiyonluk favorisi olarak gösterilen takımları Trabzonspor ve Galatasaray borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Özellikle Trabzonspor yüzde 600’ü bulan değer artışıyla, bu alanda zirvede yer aldı. Geçen yıl 18 Şubat’ta hisseleri 1.05 TL’den işlem gören TSPOR yaz döneminde daha da değer kaybetti. Karadeniz ekibinin hisseleri Mayıs’ta 0.83 kuruşa kadar geriledi. 15 Ekim’de 1.5 TL civarında olan hisseler ardından adeta ralli yaptı. Bordo-Mavililer’in şampiyonlukta iddiasının güçlenmesiyle dün itibariyle hisseler 5.4 seviyesine kadar yükseldi. Karadeniz ekibinin yılbaşından beri geçen 1.5 aylık sürede hisselerindeki artış yüzde 150’yi aştı.

ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ SOLLADI

Galatasaray’ın ‘GSRAY’ koduyla işlem gören hisseleri de son 1 yılda borsada yatırımcısının yüzünü güldüren ikinci spor şirketi oldu. Şampiyon olduğu son sezonunda bile hisseleri 2.5 TL civarında olan Galatasaray dün itibariyle 3.4’leri gören fiyatıyla kendini aştı. Şubat 2019’da 1.5 TL olan hisseler değerini ikiye katladı. Üstelik bu yükseliş, yönetimin 29.5 milyon adet hisse satışı yaptığı dönemde en hızlı ivmeyi yakaladı. Yönetim son 1.5 ayda bu satışları yaparken, hisse aynı dönemde yüzde 70’in üstünde çıkış yaptı. Galatasaray kulislerinde ise yükselişin nedeni olarak Mecidiyeköy’de bulunan oteline gelen teklifler, yeni sponsorluk anlaşması ihtimali ve şampiyonluk iddiası gösteriliyor.

EN AZ KAZANDIRAN BJKAS OLDU

Fenerbahçe hisseleri ise 7.5 TL civarında seyrettiği geçen Şubat ayına oranla yüzde yüzü aşkın bir çıkış yaptı ve 17 TL’yi gördü. Ancak Ankaragücü yenilgisiyle iddiası zayıflayınca dün yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Fenerbahçe hisseleri 2011 Nisan ayında 48 TL’yi görmüştü. Borsada işlem gören diğer spor şirketleri BJKAS ve FENER ise ezeli rakiplerine göre geride kaldı. 18 Şubat 2019’da 1.8 TL dolayında olan Beşiktaş hisseleri dün itibariyle 2.96 fiyatı gördü. Beşiktaş hisseleri son şampiyon olduğu sezonda ise 6 TL’ye kadar yükselmişti.

(Akşam)