İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9053
  • EURO
    53,4657
  • ALTIN
    6613.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Spor

Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Trabzonspor ve Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 oyuncunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un PFDK'ye sevki ise sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve tedbire uymama gerekçeleriyle yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.