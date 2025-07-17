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Spor

Trabzonspor vites yükseltti! Saul Niguez ve Cameron Puertas transferi bitiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Saul Niguez ve Cameron Puertas transferlerini tamamlamak üzere. İki İspanyol yıldız bordo mavili ekipte forma giyemeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Trabzonspor vites yükseltti! Saul Niguez ve Cameron Puertas transferi bitiyor
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Orta saha transferinde, hedefine Atletico Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan Saul Niguez'i koyan Trabzonspor mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden 30 yaşındaki futbolcu, Bordo-Mavililerin yıllık 3 milyon euro civarındaki maaş önerisini kabul etti. Fırtına, teknik direktör Tekke'nin kadroda görmek istediği Cameron Puertas transferinde de önemli mesafe kat etti. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Qadsiah forması giyen 26 yaşındaki İspanyol futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, taraflar arasındaki görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Trabzonspor'un 10 milyon euro civarı bir bedele de bu transferi bitirebileceği aktarıldı. Trabzonspor'un Erzurum'da yaptığı hazırlık kampında konuşan Fatih Tekke, bu iki transfere de değindi. Tekke, "Durumlarını başkanımızdan öğreniyorum. Olumlu ilerlediğini söylüyor. Yakın zamanda bitebilir" dedi.

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