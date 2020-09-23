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  • Trabzonspor Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak
Spor

Trabzonspor Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Trabzonspor, Palmeiras'ın stoperi Vitor Hugo'nun transferini bitiriyor. Hugo ve Palmeiras'a imzalamaları için gerekli evraklar gönderildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 10:09
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Trabzonspor, Vitor Hugo transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızla 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya varan bordo-mavililer, oyuncunun kulübü Palmeiras'la da uzun süren pazarlıklar sonunda el sıkıştı. 

Palmeiras, daha önce Fırtına'nın oyuncuyu kiralamak için yaptığı 3 teklifi de reddetti. Görüşmeler bonservis bedeli üzerinden devam ederken tarafların ortak bir noktada buluşmaya yakın olduğu bildirildi. Hugo ve Palmeiras'a imzalamaları için gerekli evraklar gönderildi. 

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla geçen sezon Beşiktaş da ilgilenmişti.

Sabah

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